La huelga tiene como principal objetivo reclamar salarios que permitan acceder a una vivienda digna, ante el fuerte incremento de los alquileres

El próximo miércoles 11 de noviembre, las personas trabajadoras están convocadas a la primera huelga general de los últimos 14 años. El problema de la vivienda ha sido el que ha motivado esta iniciativa, pero los bajos salarios y el alto coste de la vida son otros de los motivos de esta convocatoria.

Informa. RTVC.

Por su parte, los sindicatos esperan una movilización masiva, de hecho, han afirmado que los canarios son los que más motivos tienen para secundar mencionada huelga general del 11 de noviembre. Una concentración de la que han asegurado que es una consecuencia de años de desgaste que cristalizaron, con casos como el desahucio de Maricarmen.

Imagen archivo RTVC.

La movilización tiene como principal objetivo reclamar salarios que permitan acceder a una vivienda digna, ante el fuerte incremento de los alquileres y el precio de la vivienda. La convocatoria parte del movimiento de inquilinos y llega después de las recientes movilizaciones celebradas en numerosas ciudades españolas.

Organizaciones empresariales

Los sindicatos defienden que la dificultad para acceder a una vivienda es también un problema laboral, al considerar que los salarios no han evolucionado al mismo ritmo que los costes de la vivienda. La protesta se producirá además pocas semanas antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, circunstancia que ha provocado críticas de las organizaciones empresariales y de algunos partidos políticos. El Gobierno, por su parte, ha expresado su respeto al derecho constitucional de huelga.