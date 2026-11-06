El Partido Socialista ha criticado la gestión en el caso Quórum 77, la entidad que está siendo investigada por presuntos malos tratos a menores migrantes

El Partido Socialista ha criticado la gestión en el caso Quórum 77, la entidad que está siendo investigada por presuntos malos tratos a menores migrantes. La consejería, por su parte, reitera que los controles funcionaron. Todo en un día en el que ha trascendido que los directivos podrían hacer estado relacionados con hechos similares en península.

Informa. RTVC.

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.

Precisamente este viernes, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado ha reiterado que los mecanismos funcionaron «por los mecanismos que pusimos este Gobierno de Canarias cuando llegamos en el 2023, del control de las entidades, del control de los centros. Por tanto, se detecto el caso y se denunció ante Fiscalía».

Postura del PSOE

Por su parte, el PSOE ha considerado «insuficiente» que el Gobierno se persone en el caso Quórum 77 y pide explicaciones a la consejera. La vicesecretaria y portavoz del PSOE Canarias, Elena Máñez, ha tildado de «muy graves» los presuntos malos tratos y vejaciones a menores migrantes tutelados por el Gobierno de Canarias, por lo que considera «insuficiente» la personación del Ejecutivo regional en la causa que investiga los hechos e insta a la consejera Candelaria Delgado a ofrecer explicaciones y asumir responsabilidades.

La dirigente socialista pidió que Delgado aclare las referencias a posibles avisos previos sobre las inspecciones recogidas en informaciones periodísticas. «Si se avisaba de las inspecciones, hay que aclarar quién lo hacía, cómo pudo ocurrir y qué garantías existían para que los controles fueran efectivos», ha subrayado.