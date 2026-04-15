La Iglesia católica habilita diversas vías de financiación para cubrir los gastos del viaje apostólico a la isla

La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna solicita ayuda económica para organizar la llegada del Papa León XIV a Tenerife. Los fieles y entidades pueden realizar sus aportaciones mediante Bizum, transferencias o el portal oficial. Esta iniciativa busca asegurar los frutos espirituales y la logística de este histórico encuentro religioso.

La Diócesis de Tenerife busca donativos para la visita del Papa León XIV / Imagen de archico

La institución facilita el código QR del portal «Dono a mi Iglesia» para agilizar los pagos. Los usuarios también disponen del número de Bizum 13986 para enviar su colaboración de forma inmediata.

El Obispado de Tenerife figura como titular de la cuenta bancaria para quienes prefieran la transferencia tradicional. Estos sistemas permiten que cualquier persona sume su esfuerzo económico desde cualquier punto de las islas.

La Diócesis destaca que toda la comunidad permanece unida en oración por este viaje. La ayuda del voluntariado resulta fundamental, pero los gastos materiales requieren un respaldo financiero sólido y transparente.

Beneficios fiscales por la colaboración

Los donantes particulares disfrutarán de importantes deducciones fiscales en su próxima declaración de la renta. Aquellos que aporten 250 euros recuperarán hasta 200 euros gracias a la Ley de Mecenazgo.

Las aportaciones superiores a dicha cantidad permiten deducir hasta un 40 % del total invertido. Esta medida incentiva la participación ciudadana en la financiación de los actos previstos con el Pontífice.

Las personas jurídicas cuentan igualmente con un tipo de deducción general del 40 %. La normativa vigente apoya así la implicación de las empresas canarias en este evento de relevancia mundial.

Vías para los donativos