En directo: Funeral de Estado de Isabel II

En Directo Actualizado a las 15:57 El féretro de Isabel II llega al castillo de Windsor Féretro con los restos mortales de Isabel II Reuters El féretro con los restos mortales de Isabel II llegó este lunes después de las 15.00 hora local hasta el castillo Windsor, en cuya capilla de San Jorge será enterrada esta tarde al lado de su esposo, el duque de Edimburgo. A su llegada, como estaba previsto, los restos de Isabel II recorrieron en procesión los cerca de 5 kilómetros del denominado Long Walk, la avenida arbolada que desemboca en el castillo de Windsor, la residencia real donde más tiempo solía pasar la reina. #QueenElizabeth | El féretro con los restos mortales de #IsabelII llegó después de las 15.00 hora local hasta el castillo Windsor, en cuya capilla de San Jorge será enterrada esta tarde al lado de su esposo, el duque de Edimburgo pic.twitter.com/Qluw7gvZ9n — RTVC (@RTVCes) September 19, 2022 Isabel II será enterrada esta tarde en el castillo de Windsor El ataúd de la reina Isabel de Gran Bretaña es transportado, el día de su funeral y entierro de estado, en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022. REUTERS/Carlos Barria Está previsto que en torno a las 15.00 hora local el féretro de Isabel II, llegue a Windsor, ubicado a unos 35 kilómetros al oeste de Londres Los miembros de la familia real rinden homenaje mientras el coche fúnebre lleva el ataúd de la reina Isabel de Gran Bretaña en la procesión el día de su funeral y entierro de estado, en Londres, Gran Bretaña, septiembre de 2022 REUTERS/Toby Melville Más de 3.000 militares de diversos cuerpos y regimientos desfilaron en el cortejo fúnebre #QueenElizabethII | El funeral de Isabel II sigue dejando imágenes para la historia. Tras salir a hombros de la Abadía de #Westminter, el féretro de la monarca seguirá recorriendo en coche las calles de #Londres. @RoyalFamily pic.twitter.com/8EHJQNM8p1 — RTVC (@RTVCes) September 19, 2022 Un vehículo fúnebre traslada el féretro de Isabel II hacia Windsor El ataúd de la reina Isabel de Gran Bretaña se lleva a través de Wellington Arch en la procesión el día de su funeral y entierro de estado, en Londres, Gran Bretaña, septiembre de 2022 REUTERS/Toby Melville El féretro con los restos mortales de la reina Isabel II llegó este lunes después de las 13.00 hora local (12.00 GMT) en procesión hasta el arco de Wellington, en la esquina sureste de Hyde Park, en Londres, donde fue transferido a un vehículo fúnebre que lo llevará hasta el castillo Windsor. El cortejo fúnebre de Isabel II pasa por el Parlamento británico El ataúd de la reina Isabel de Gran Bretaña se lleva en procesión el día del funeral de estado y entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña, en Parliament Square en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier/Pool Asisten al funeral de Isabel II el príncipe George y la princesa Charlotte El príncipe George y la princesa Charlotte de Gran Bretaña caminan después de un servicio en la Abadía de Westminster el día del funeral de estado y entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña, en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022. REUTERS/Hannah McKay/Pool





Miles de personas aguardan el cortejo fúnebre de Isabel II Multitud de personas realizan dos minutos de silencio durante el funeral de estado y el entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022. REUTERS/Kevin Coombs El féretro de Isabel II ya recorre las calles de Londres El Rey Carlos de Gran Bretaña y el Príncipe de Gales William de Gran Bretaña asisten al funeral y entierro de la Reina Isabel de Gran Bretaña, en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022. REUTERS/Hannah McKay/Pool Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, están sentados junto a los eméritos, Juan Carlos y Sofía, en el funeral de Isabel II en la abadía de Westminster, en Londres Fotograma de la retransmisión del funeral de estado de Isabel II Se trata de la primera imagen conjunta de los cuatro reyes desde 2020. Continúa la celebración del funeral de estado de Isabel II en Westminster Arzobispo de Canterbury, el Reverendísimo Justin Welby hablando durante el funeral de estado de la reina Isabel II, celebrado en la Abadía de Westminster, Londres. Fecha de la foto: lunes 19 de septiembre de 2022. Gareth Fuller/Pool vía REUTERS Liz Truss habla en el inicio del funeral de estado de Isabel II La primera ministra británica, Liz Truss, habla el día del funeral de estado y entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña, en la Abadía de Westminster en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022. REUTERS/Phil Noble/Pool Momento de la entrada del féretro de Isabel II en Westminster El ataúd de la reina Isabel de Gran Bretaña se lleva el día del funeral de estado y el entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña, en la Abadía de Westminster en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022. REUTERS/Phil Noble/Pool IMÁGENES TPX DEL DÍA El féretro de Isabel II es trasladado a la Abadía de Westminster Los portadores del féretro llevan el ataúd de la reina Isabel de Gran Bretaña a la Abadía de Westminster el día del funeral de estado y entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña, en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022 REUTERS/John Sibley





El féretro de Isabel II es trasladado a Westminster con todos los honores El ataúd de la reina Isabel de Gran Bretaña se lleva el día de su funeral y entierro de estado, en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022. REUTERS/Hannah McKay/Pool La reina Camila y la princesa de Gales se dirigen a Westminster La reina británica Camilla, Catherine, la princesa de Gales y el príncipe George dejan Clarence House en la Abadía de Westminster el día del funeral de estado y entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña, en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022. REUTERS/Maja Smiejkowska Carlos III se dirige a Westminster para el funeral de estado de Isabel II Se ve al rey Carlos de Gran Bretaña viajando en un automóvil en The Mall, el día del funeral de estado y entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña, en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022 REUTERS/Peter Cziborra Puedes seguir en directo todo lo que acontece en el funeral de Isabel II a través de nuestro twitter #Endirecto | Comienzan los actos del funeral de estado de #IsabelII en la abadía de Westminster en Londres https://t.co/D0owWwFDd2 — RTVC (@RTVCes) September 19, 2022 Los duques de Sussex llegan al funeral de estado El príncipe Harry, duque de Sussex y Meghan, duquesa de Sussex de Gran Bretaña son vistos el día del funeral de estado y entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña, en Londres, Gran Bretaña, 19 de septiembre de 2022 REUTERS/Andrew Boyers La Casa Real recuerda la vida de Isabel II en el día de su funeral Remembering Our Queen.



Today people from across the UK, Commonwealth and around the world will pay tribute to the extraordinary life and reign of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/yuFxoo6Gdu — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022 Autoridades de todo el mundo se dan cita en la Abadía de Westminster en el funeral de Isabel II El presidente francés Emanuel Macron y su esposa Brigitte llegan para el funeral de estado de la reina Isabel II, celebrado en la Abadía de Westminster, Londres. Fecha de la foto: lunes 19 de septiembre de 2022. Gareth Fuller/Pool vía REUTERS El presidente estadounidense Joe Biden y la primera dama Jill Biden llegan, el día del funeral de estado y entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña, a la Abadía de Westminster en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022. REUTERS/Phil Noble/Pool La banda marcha en el inicio de los actos del funeral de Isabel II Miembros de una banda de marcha militar caminan el día del funeral de estado y entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña, en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis/Pool En minutos dará comienzo el funeral de Isabel II Los invitados llegan antes del funeral de estado de la reina Isabel II en la Abadía de Westminster en el centro de Londres, el lunes 19 de septiembre de 2022. La reina, que murió a los 96 años el 8 de septiembre, será enterrada en Windsor junto a su difunto esposo, el príncipe Felipe. , que murió el año pasado. Frank Augstein/Pool vía REUTERS Comienzan a llegar invitados al funeral de estado de Isabel II Los invitados toman asiento en el funeral de estado de la reina Isabel II, celebrado en la Abadía de Westminster, Londres. Fecha de la foto: lunes 19 de septiembre de 2022. Dominic Lipinski/Pool vía REUTERS Abre sus puertas la abadía de Westminster de cara al funeral de Estado de Isabel II La abadía de Westminster en Londres horas antes de su apertura para el funeral de Isabel II. Imagen Hannah Mckay/PA Wire/dpa Europa Press La abadía de Westminster ha abierto sus puertas a las 8.00 horas (hora local) para permitir la entrada de los participantes en el funeral de Estado de Isabel II, que arrancará a las 11.00 horas. Antes de la apertura de puertas, la Guardia Real se ha apostado en los alrededores, con dos soldados colocados en la puerta de metal de cara al inicio de los procedimientos, según ha recogido el diario británico ‘The Guardian’. Está previsto que el ataúd con los restos de Isabel II sea trasladado a las 10.30 horas (hora local) desde Westminster Hall hasta la abadía, en una procesión en la que estará presente Carlos III junto a otros miembros de la familia real. Más medios de transporte para una jornada histórica en Londres La gente se reúne el día del funeral de estado y el entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña, en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022. REUTERS/Tom Nicholson Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión británica BBC, durante la jornada del lunes tendrá lugar una de las mayores operaciones de transporte en Reino Unido debido a que se espera que un millón de personas visiten la capital. Así, se pondrán en marcha 250 servicios de trenes adicionales, incluidos trenes nocturnos, mientras que la autoridades nacional de carreteras ha suspendido los cierres en Inglaterra para evitar que la red de transportes se vea superada. La Policía cerrará las calles en el centro de Londres por el funeral de Estado de Isabel II Agentes de policía en The Mall, el día del funeral de estado y entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña, en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022 REUTERS/Andrew Boyers La capilla ardiente de Isabel II cerrada al público Un Westminster Hall vacío a las 06:31 a. m. de hoy después de que los últimos miembros del público presentaran sus respetos ante el ataúd de la Reina Isabel II, envuelta en el Estandarte Real con la Corona del Estado Imperial y el orbe y el cetro del Soberano, yaciendo en el catafalco en Westminster Hall, en el Palacio de Westminster, Londres. Fecha de la imagen: lunes 19 de septiembre de 2022. Yui Mok/Pool vía REUTERS A las 6:30 de la mañana se cerró la capilla ardiente de Isabel II, tras cuatro días abierta al público. A lo largo de estas jornadas se han llegado a registrar tiempos de espera de hasta 14 horas, e incluso las autoridades se han visto obligadas a suspender el ingreso a la cola debido a la magnitud que esta había alcanzado, superando los ocho kilómetros de distancia. Miles de personas aguardan durante toda la noche el inicio de los actos del funeral de Isabel II La gente se reúne el día del funeral de estado y el entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña, en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022. REUTERS/Tom Nicholson Londres amanece con todo preparado para el funeral de Estado de Isabel II Las banderas del Reino Unido se ven en The Mall, el día del funeral de estado y entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña, en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022 REUTERS/Peter Cziborra